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17:04, 18 января 2025Мир

Хуситы сообщили об ударе по зданию минобороны Израиля

Йеменские хуситы заявили о нанесении удара по зданию минобороны в Тель-Авиве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Houthi Military Media / Reuters

Йеменские хуситы из исламистской группировки шиитского толка «Ансар Аллах» заявили об атаке здания Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом сообщается в Telegram-канале представителей движения.

Удар был нанесен с использованием баллистической ракеты типа «Зульфикар». Уточняется, что цель была поражена.

Ранее хуситы объявили об атаке на американский авианосец USS Harry Truman несколькими беспилотниками. Боевики подчеркнули, что «готовы к любому развитию событий или американо-израильской эскалации против Йемена».

В четверг, 16 января, представители движения хуситов пообещали и дальше наносить удары по Израилю до вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

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