Хуситы сообщили об ударе по зданию минобороны Израиля

Йеменские хуситы заявили о нанесении удара по зданию минобороны в Тель-Авиве

Йеменские хуситы из исламистской группировки шиитского толка «Ансар Аллах» заявили об атаке здания Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом сообщается в Telegram-канале представителей движения.

Удар был нанесен с использованием баллистической ракеты типа «Зульфикар». Уточняется, что цель была поражена.

Ранее хуситы объявили об атаке на американский авианосец USS Harry Truman несколькими беспилотниками. Боевики подчеркнули, что «готовы к любому развитию событий или американо-израильской эскалации против Йемена».

В четверг, 16 января, представители движения хуситов пообещали и дальше наносить удары по Израилю до вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

