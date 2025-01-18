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02:39, 18 января 2025Мир

Израиль одобрил сделку с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа

Walla: кабмин Израиля одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников в Газе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Правительство Израиля одобрило соглашение с палестинским исламистским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и возвращении удерживаемых заложников. Об этом сообщил портал Walla.

Уточняется, что за сделку проголосовали 24 члена кабмина, еще 8 высказались против.

Ранее израильский политолог Саймон Ципис заявил, что соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС рискует сорваться, так как оно вызвало недовольство среди ряда политиков из Израиля. В то же время премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщал, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в Газе на 42 дня с 19 января.

Позже ХАМАС объявил о разрешении всех разногласий с Израилем по поводу прекращения огня в секторе Газа.

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