Кварацхелия перешел в ПСЖ

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия перешел во французский ПСЖ

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия перешел во французский клуб «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщается на странице X команды.

Контракт с футболистом рассчитан до 2029 года. Сумма трансфера составит порядка 70 миллионов евро. В ПСЖ назвали Кварацхелию одним из самых ярких игроков современного футбола и пожелали ему ярких побед в составе команды.

ПСЖ заинтересовался Кварацхелией летом 2024 года. Французская команда выразила готовность заплатить за него и Виктора Осимхена 200 миллионов евро.

Кварацхелия играл в России с 2019 по 2022 год. Сначала он выступал за московский «Локомотив», с которым стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны, затем — за казанский «Рубин». После этого хавбек стал игроком «Динамо» Батуми, откуда перешел в «Наполи».