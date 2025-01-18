На Западе усомнились в реалистичности 100-летнего соглашения Великобритании и Украины

Политолог Ливен: соглашение Великобритании и Украины основано на вымысле

Соглашение о 100-летнем сотрудничестве между Великобританией и Украиной полностью основано на вымысле, считает политолог и ведущий научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне, США, Анатоль Ливен. В реалистичности выполнения этих договоренностей эксперт усомнился в материале для издания UnHerd.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским британский премьер-министр Кир Стармер пообещал Киеву всеобъемлющую поддержку на 100 лет вперед и «обязательную победу в противостоянии с Россией». Однако Ливен усомнился в реалистичности того, что британская сторона может давать такие гарантии.

Политолог считает, что договоренности помощи между Киевом и Лондоном полностью построены на фантазиях. «Сама мысль, что что-либо в международных делах может быть гарантировано на 100 лет вперед — плод интеллектуального идиотизма, коренящегося в мистическом представлении о некоем "Западе" и НАТО», — утверждает он.

Кроме того, по мнению Ливена, с учетом состояния британской экономики любые «бессрочные» гарантии Украине бессмысленны.

Зеленский и Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве двух стран 16 января. В Лондоне подчеркнули, что соглашение поможет устранить барьеры на пути торговли и экономического роста и укрепить культурные связи на протяжении многих поколений. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.