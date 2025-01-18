Олимпийский чемпион назвал очевидным прием норвежскими биатлонистами допинга

Чемпион ОИ Васильев назвал прием норвежскими биатлонистами допинга очевидным

Двукратный олимпийский чемпион (ОИ) по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что норвежские биатлонисты принимают допинг. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Бывший спортсмен назвал очевидным использование норвежцами сальбутамола — бронхорасширяющего препарата, используемого для лечения астмы. «Все все знали, но прикрывали их», — подчеркнул он.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что сборная Норвегии тренируется на равных с российской командой, однако терапевтические исключения дают норвежцам возможность обыгрывать остальных. Она добавила, что это «легализованное принятие допинга».

В ответ на это Всемирное антидопинговое агентство заявило, что из-за нагрузок и воздействия холодного воздуха лыжники действительно часто страдают астмой, и прием ингаляционных лекарств, таких как сальбутамол, в терапевтических дозах для них не запрещен.