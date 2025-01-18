Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Болонья
0:1
1-й тайм
live
Монца
Италия — Серия А|21-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
18:00 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия — Премьер-лига|22-й тур
Брентфорд
Сегодня
18:00 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|22-й тур
Ланс
Сегодня
19:00 (Мск)
ПСЖ
Франция — Лига 1|18-й тур
Арсенал
Сегодня
20:30 (Мск)
Астон Вилла
Англия — Премьер-лига|22-й тур
16:51, 18 января 2025Спорт

Олимпийский чемпион назвал очевидным прием норвежскими биатлонистами допинга

Чемпион ОИ Васильев назвал прием норвежскими биатлонистами допинга очевидным
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион (ОИ) по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что норвежские биатлонисты принимают допинг. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Бывший спортсмен назвал очевидным использование норвежцами сальбутамола — бронхорасширяющего препарата, используемого для лечения астмы. «Все все знали, но прикрывали их», — подчеркнул он.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что сборная Норвегии тренируется на равных с российской командой, однако терапевтические исключения дают норвежцам возможность обыгрывать остальных. Она добавила, что это «легализованное принятие допинга».

В ответ на это Всемирное антидопинговое агентство заявило, что из-за нагрузок и воздействия холодного воздуха лыжники действительно часто страдают астмой, и прием ингаляционных лекарств, таких как сальбутамол, в терапевтических дозах для них не запрещен.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не доверяю всем чиновникам». Хинштейн резко высказался о коррупции в Курской области

      В российском регионе два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом

      Хуситы сообщили об ударе по зданию минобороны Израиля

      Информацию о старшем брате Владимира Путина нашли в Петербурге

      На Украине обвинили Запад в затягивании конфликта

      Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram

      Олимпийский чемпион назвал очевидным прием норвежскими биатлонистами допинга

      Министр обороны ФРГ призвал не разглашать часть гарантий безопасности для Украины

      Захарова обвинила Великобританию в притязаниях на Азовское море

      Энергетик высказался о возможности кризиса в Европе из-за действий Украины и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше