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21:38, 18 января 2025Спорт

Погибшего баскетболиста Тимму заподозрили в участии в договорных матчах

Mash: Самоубийство Тиммы могло быть связано с участием в договорных матчах
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Янис Тимма

Янис Тимма. Фото: Aleksandr Kulebyakin / Global Look Press

Погибшего баскетболиста Яниса Тимму заподозрили в участии в договорных матчах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, незадолго до смерти Тимма согласился сотрудничать с букмекерами из Азербайджана. Отмечается, что сначала все шло хорошо, однако позднее стороны поругались. Предположительно, самоубийство Тиммы могло быть связано с этой ситуацией.

Ранее отец баскетболиста Райтис Тимма рассказал о расследовании гибели сына. Он поведал, что бывшая супруга спортсмена Анна Седокова не помогает в расследовании.

Тело Тиммы было найдено в Москве в ночь на 17 декабря. По имеющейся информации, он покончил с собой. Перед смертью баскетболист оставил записку Седоковой, с которой незадолго до этого они развелись после четырех лет брака.

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