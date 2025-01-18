Погибшего баскетболиста Тимму заподозрили в участии в договорных матчах

Mash: Самоубийство Тиммы могло быть связано с участием в договорных матчах

Погибшего баскетболиста Яниса Тимму заподозрили в участии в договорных матчах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, незадолго до смерти Тимма согласился сотрудничать с букмекерами из Азербайджана. Отмечается, что сначала все шло хорошо, однако позднее стороны поругались. Предположительно, самоубийство Тиммы могло быть связано с этой ситуацией.

Ранее отец баскетболиста Райтис Тимма рассказал о расследовании гибели сына. Он поведал, что бывшая супруга спортсмена Анна Седокова не помогает в расследовании.

Тело Тиммы было найдено в Москве в ночь на 17 декабря. По имеющейся информации, он покончил с собой. Перед смертью баскетболист оставил записку Седоковой, с которой незадолго до этого они развелись после четырех лет брака.