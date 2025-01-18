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08:38, 18 января 2025Бывший СССР

Российские войска вошли в Удачное в ДНР

Рогов: ВС России начали бои за освобождение села Удачное на западе ДНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России вошли в село Удачное в западной части Донецкой народной республики (ДНР), начались бои за его освобождение. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он уточнил, что населенный пункт расположен в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. В настоящее время идут бои в восточной части села.

До этого Владимир Рогов сообщил, что российские войска выбили украинских военных из Времевки. По его словам, в настоящий момент в населенном пункте проводится зачистка от оставшихся бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ВС России вошли в село Зверево южнее Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, за освобождение населенного пункта начались бои.

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