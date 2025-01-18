В Гренландии оценили перспективы военного вторжения США

Экс-глава МИД Броберг: военное вторжение США в Гренландию не имеет смысла

Военное вторжение США в Гренландию не имело бы смысла, поскольку Вашингтон и так уже имеет неограниченный доступ к острову. Такое заявление сделал в разговоре с РИА Новости депутат, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии «Налерака» и экс-глава МИД острова Пеле Броберг.

«На что тут можно напасть? На датский военно-морской флот? С этим покончено за две секунды», — отметил он. По словам собеседника агентства, у американцев неограниченный доступ к острову. В связи с этим силовой сценарий не имеет смысла, подчеркнул он.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп вновь сообщил о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он объяснил это тем, что остров необходим Соединенным Штатам для защиты «свободного мира». В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США. «Гренландия не продается», — заявила политик