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08:06, 18 января 2025Мир

В Гренландии оценили перспективы военного вторжения США

Экс-глава МИД Броберг: военное вторжение США в Гренландию не имеет смысла
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Военное вторжение США в Гренландию не имело бы смысла, поскольку Вашингтон и так уже имеет неограниченный доступ к острову. Такое заявление сделал в разговоре с РИА Новости депутат, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии «Налерака» и экс-глава МИД острова Пеле Броберг.

«На что тут можно напасть? На датский военно-морской флот? С этим покончено за две секунды», — отметил он. По словам собеседника агентства, у американцев неограниченный доступ к острову. В связи с этим силовой сценарий не имеет смысла, подчеркнул он.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп вновь сообщил о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он объяснил это тем, что остров необходим Соединенным Штатам для защиты «свободного мира». В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США. «Гренландия не продается», — заявила политик

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