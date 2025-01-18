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13:00, 18 января 2025Россия

Власти российского региона сообщили о продолжающемся четвертый день после атаки ВСУ пожаре

Воронежский губернатор Гусев: Площадь возгорания в Лискинском районе сократилась
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Возгорание, возникшее в Лискинском районе Воронежскоой области после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сохраняется уже четвертый день. О продолжающемся пожаре рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев Telegram.

При этом, по словам Гусева, площадь возгорания за минувшие сутки сократилась.

«Часть пожарных из других регионов вместе с техникой уже убывает в места постоянной дислокации. Они оказали неоценимую помощь в первые сутки после происшествия», — сообщил представитель власти.

Пожар на нефтебазе в Воронежской области начался вечером в среду, 15 января. Регион тогда пытались атаковать больше десяти беспилотников, большинство из которых направлялись к нефтебазе. В сети впоследствии появились кадры пожара на нефтебазе. На них видно, что огненное зарево от пожара освещает небо, вырываются языки пламени.

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