Завершена судмедэкспертиза после смерти пресс-секретаря певца Shaman

Экспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman Коробкова-Землянского завершена

Эксперты завершили судебно-медицинскую экспертизу после смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, Антона Коробкова-Землянского. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

«Экспертиза проведена», — поделился собеседник агентства. Других подробностей не приводится.

Антон Коробков-Землянский умер в Москве в ноябре прошлого года. 40-летнему журналисту стало плохо вечером 9 ноября, когда он находился у себя в квартире в Москве. Супруга вызвала скорую помощь, но врачам не удалось его спасти. По одной из версий, Коробков-Землянский мог отравиться неустановленным веществом. Также рассматривается версия о сердечной недостаточности.

В январе 2024 года Коробков-Землянский стал директором по коммуникациям холдинга «Европейская медиагруппа».

