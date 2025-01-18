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06:43, 18 января 2025Культура

Завершена судмедэкспертиза после смерти пресс-секретаря певца Shaman

Экспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman Коробкова-Землянского завершена
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Эксперты завершили судебно-медицинскую экспертизу после смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, Антона Коробкова-Землянского. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

«Экспертиза проведена», — поделился собеседник агентства. Других подробностей не приводится.

Антон Коробков-Землянский умер в Москве в ноябре прошлого года. 40-летнему журналисту стало плохо вечером 9 ноября, когда он находился у себя в квартире в Москве. Супруга вызвала скорую помощь, но врачам не удалось его спасти. По одной из версий, Коробков-Землянский мог отравиться неустановленным веществом. Также рассматривается версия о сердечной недостаточности.

В январе 2024 года Коробков-Землянский стал директором по коммуникациям холдинга «Европейская медиагруппа».

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