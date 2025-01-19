Уходящий президент США Джо Байден посмертно помиловал активиста Маркуса Гарви

Уходящий со своего поста президента США Джо Байден посмертно помиловал активиста движения за права темнокожих Маркуса Гарви. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Согласно опубликованному на сайте заявлению, такое решение Байдена связано с тем, что в США хвалят глобальную пропаганду и влияние Гарви. Известно, что лидер движения был осужден на пять лет мошенничество с почтой в 1923 году.

Под помилование также попали еще четыре активиста, среди них — борец за профилактику насилия с применением огнестрельного оружия Даррил Чамберс, защитник иммигрантских и религиозных общин Рави Рагбир и два адвоката.

Ранее в январе Байден рассказал о страхе покушения во время необъявленного визита на Украину.