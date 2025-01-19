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20:43, 19 января 2025Интернет и СМИ

TikTok частично возобновил работу в США

ТАСС: TikTok частично заработал в США после блокировки 19 января
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Сервис коротких видео TikTok частично возобновил работу в США. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Доступ к соцсети стал доступен через браузер. Однако по-прежнему пользоваться TikTok через мобильное приложение, находясь на территории США, нельзя. Также сервис не отображается при поиске приложения в магазине App Store для iPhone.

TikTok перестал работать в США 19 января. «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok», — говорится в сообщении, которые видят американские пользователи сервиса.

Ранее советник по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолц заявил, что сделка с американскими властями может спасти TikTok от блокировки. В качестве способов решения проблемы Уолц выделил продажу соцсети американской компании или обеспечение безопасности от китайского вмешательства.

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