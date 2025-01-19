Трамп задумал спасти TikTok от блокировки в США

Советник Трампа Уолц: От блокировки в США TikTok спасет сделка

Избранный президент США Дональд Трамп задумал спасти китайскую соцсеть TikTok от блокировки в Соединенных штатах. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил его советник по национальной безопасности Майк Уолц.

По словам Уолца, Трамп работает над планом спасения соцсети от бана с помощью сделки: «И я думаю, это вы увидите в ближайшие 24 часа». Он подчеркнул, что избранный президент хочет, чтобы соцсеть была разблокирована по закону, и сделка с владельцами сервиса отвечала бы интересам национальной безопасности США.

Майк Уолц отметил, что сейчас идет работа с IT-компаниями, чтобы соцсеть снова заработала, однако появилась защита американцев от иностранного вмешательства. Уолц допустил, что TikTok может быть продана корпорации из США: «Мы можем обеспечить и продолжение существования TikTok в руках американской компании или обеспечив данные и алгоритмы защитой от китайского вмешательства».

В середине января появилась информация, что избранный президент США Дональд Трамп может принять указ, чтобы спасти TikTok от блокировки в США. Однако планы Трампа вызвали сомнения опрошенных The Washington Post юристов.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что не поддерживает блокировку TikTok в США, как и бан его соцсети X в Китае. «Надо что-то менять», — заметил Маск.