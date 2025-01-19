Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:36, 19 января 2025Мир

Китай провел финальные испытания секретной ракеты

Китай завершил испытания секретной гиперзвуковой ракеты
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Архивный кадр

Архивный кадр. Кадр: CCTV

В Китае прошли финальные испытания новой секретной гиперзвуковой ракеты класса «воздух — воздух». Об этом сообщает The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на испытателей.

«Это первое официальное подтверждение существования этого загадочного оружия, которое может представлять беспрецедентную угрозу для американских военных самолетов, включая бомбардировщик-невидимку B-21», — говорится в сообщении.

Ученые также рассказали, что ракеты на испытаниях выдержали тесты на термостойкость, для того чтобы соответствовать требованиям к характеристикам ВВС Народно-освободительной армии Китая.

Ранее министерство Военно-воздушных сил (ВВС) США предрекло появление зенитных ракет с дальностью 1000 миль (около 1600 километров) у потенциального противника. В докладе ведомства говорится, что ВВС могут столкнуться с ракетами систем противовоздушной обороны нового поколения уже к 2050 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Наш любимый спит». Симоньян рассказала о состоянии впавшего в кому Кеосаяна

      Европе предрекли новую угрозу после окончания конфликта на Украине

      Идею введения украинских санкций против Порошенко объяснили

      В Афганистане призвали убрать запрет на образование для женщин и девочек

      В МИД Германии оценили прекращение огня в секторе Газа

      Фигурист сравнил Олимпиаду и чемпионат России по прыжкам

      ХАМАС попросило помощи России в реконструкции Газы

      Китай провел финальные испытания секретной ракеты

      В российском регионе залезший на крышу вагона подросток загорелся и попал в реанимацию

      Захарова уличила Зеленского во лжи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше