Китай провел финальные испытания секретной ракеты

Китай завершил испытания секретной гиперзвуковой ракеты

В Китае прошли финальные испытания новой секретной гиперзвуковой ракеты класса «воздух — воздух». Об этом сообщает The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на испытателей.

«Это первое официальное подтверждение существования этого загадочного оружия, которое может представлять беспрецедентную угрозу для американских военных самолетов, включая бомбардировщик-невидимку B-21», — говорится в сообщении.

Ученые также рассказали, что ракеты на испытаниях выдержали тесты на термостойкость, для того чтобы соответствовать требованиям к характеристикам ВВС Народно-освободительной армии Китая.

Ранее министерство Военно-воздушных сил (ВВС) США предрекло появление зенитных ракет с дальностью 1000 миль (около 1600 километров) у потенциального противника. В докладе ведомства говорится, что ВВС могут столкнуться с ракетами систем противовоздушной обороны нового поколения уже к 2050 году.