Маск обвинил президента Венесуэлы в причинения вреда народу страны

Илон Маск обвинил президента Мадуро в причинении вреда народу Венесуэлы

Американский предприниматель, глава Space X Илон Маск обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в причинении вреда населению латиноамериканской страны. Об этом он написал на странице в соцсети X.

Ранее стало известно, что новая администрация Трампа захотела сменить режим в Венесуэле.

Однако смена режима, как уточняется в материале, не обязательно предполагает военные действия.

«Мы были бы ни в коей мере не против того, чтобы Мадуро ходил соседом с Асадом в Москву», — отметила советник Трампа.

10 января президент Венесуэлы Николас Мадуро в третий раз вступил в должность главы государства в ходе церемонии инаугурации.