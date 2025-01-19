Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:36, 19 января 2025Мир

Маск обвинил президента Венесуэлы в причинения вреда народу страны

Илон Маск обвинил президента Мадуро в причинении вреда народу Венесуэлы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Американский предприниматель, глава Space X Илон Маск обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в причинении вреда населению латиноамериканской страны. Об этом он написал на странице в соцсети X.

Ранее стало известно, что новая администрация Трампа захотела сменить режим в Венесуэле.

Однако смена режима, как уточняется в материале, не обязательно предполагает военные действия.

«Мы были бы ни в коей мере не против того, чтобы Мадуро ходил соседом с Асадом в Москву», — отметила советник Трампа.

10 января президент Венесуэлы Николас Мадуро в третий раз вступил в должность главы государства в ходе церемонии инаугурации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Вашингтоне прошла тысячная акция протеста против Трампа. Чем не нравится американцам избранный президент США?

      Украинский пленный рассказал о взрывавших жилые дома бойцах ВСУ

      Дрон «Князь Вандал» сделают полностью российским

      В Москве пенсионер выбросил 100 тысяч долларов с балкона по указке мошенника

      В США раскритиковали главу Пентагона за слова об Украине

      Маск обвинил президента Венесуэлы в причинения вреда народу страны

      В Иране продемонстрировали секретную военную базу

      Названа причина возможного отказа Трампа от скорой встречи со Стармером

      В США раскритиковали заявление советника Трампа об украинцах

      Жительница Курской области рассказала о расстреле наемниками мирных жителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше