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11:48, 19 января 2025Россия

МЧС назвало количество собранного с пляжей в Керченском проливе загрязненного песка

МЧС: 7 557 тонн загрязненного песка собрано с пляжей в Керченском проливе
Екатерина Ештокина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В МЧС России назвали количество собранного с пляжей загрязненного песка из-за потерпевших крушение танкеров с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что 7557 тонн загрязненного песка и грунта собрали за последнюю неделю, при этом 7337 тонн уже вывезены. Кроме того, в зоне пристального контроля находится акватория Керченского пролива. Специалисты обработали около 43 000 квадратных метров упомянутой территории, использовали 4464 килограмма сорбента и собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости.

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Всего с начала работ убрали 168 000 тонн загрязненного грунта. Уточняется, что более 129 000 тонн вывезены на площадки временного хранения и свыше 39 000 тонн — на утилизацию.

Ранее в январе МЧС раскрыло количество собранного у кормы танкера «Волгонефть-239» мазута. В МЧС России рассказали, что эксперты убрали почти 14 тонн мазута.

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