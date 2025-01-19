Ирландский журналист Боуз опубликовал ироничный пост о Зеленском

Ирландский журналист Чей Боуз описал положение Владимира Зеленского и сравнил его с ребенком. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Маленький ребенок был найден бродящим возле Белого дома в состоянии истерики», — написал он.

Журналист продолжил иронизировать над Зеленским и дополнил, что «папа» Джо Байден оставил его одного и лишил карманных денег.

Ранее Боуз заявил, что прорыв российских войск в Красноармейск обрушит всю оборону Вооруженных сил Украины. «Это станет полной катастрофой для разваливающейся украинской обороны на востоке», — написал он.