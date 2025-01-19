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19:03, 19 января 2025Мир

На Западе описали Зеленского словами «возле Белого дома найден ребенок»

Ирландский журналист Боуз опубликовал ироничный пост о Зеленском
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз описал положение Владимира Зеленского и сравнил его с ребенком. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Маленький ребенок был найден бродящим возле Белого дома в состоянии истерики», — написал он.

Журналист продолжил иронизировать над Зеленским и дополнил, что «папа» Джо Байден оставил его одного и лишил карманных денег.

Ранее Боуз заявил, что прорыв российских войск в Красноармейск обрушит всю оборону Вооруженных сил Украины. «Это станет полной катастрофой для разваливающейся украинской обороны на востоке», — написал он.

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