Полицейские сбили насмерть двух детей в Азербайджане

В Имишли полицейские сбили насмерть 2 детей на служебном авто

В азербайджанском городе Имишли полицейские сбили насмерть двух детей на служебном автомобиле. Об этом сообщила Генпрокуратура Азербайджана в своем Telegram-канале.

«18 января около 12:30 (11:30 по мск) в районную прокуратуру поступила информация о смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Госавтоинспекции на улице Аббасгулу Шадлинского в Имишли», — сообщили в надзорном ведомстве.

В результате аварии погибли два человека, еще два, в том числе водитель автомобиля, пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование, заключили в Генпрокуратуре.

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