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16:58, 19 января 2025Россия

Полиция нашла катавшего подругу на привязанном к мотоциклу тюбинге россиянина

В Ленобласти нашли катавшего подругу на привязанном к байку тюбинге россиянина
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал Петербургской полиции

Полиция Ленинградской области нашла россиянина, который привязал к мотоциклу тюбинг и катал сидящую в нем подругу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону в Telegram.

«В ходе разыскных мероприятий установлено, что за рулем питбайка находился 20-летний юноша. Также был установлен пассажир буксируемого тюбинга — ей оказалась 16-летняя жительница Ленинградской области», — говорится в публикации.

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