Полиция нашла катавшего подругу на привязанном к мотоциклу тюбинге россиянина

В Ленобласти нашли катавшего подругу на привязанном к байку тюбинге россиянина

Полиция Ленинградской области нашла россиянина, который привязал к мотоциклу тюбинг и катал сидящую в нем подругу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону в Telegram.

«В ходе разыскных мероприятий установлено, что за рулем питбайка находился 20-летний юноша. Также был установлен пассажир буксируемого тюбинга — ей оказалась 16-летняя жительница Ленинградской области», — говорится в публикации.

Выяснилось, что у молодого человека не было разрешения на управление транспортом. Вследствие инцидента с несовершеннолетней девушкой провели профилактическую беседу. Вместе с тем в отношении молодого байкера было составлено два административных протокола.

Ранее в январе в Самарской области школьник снял с себя скальп во время катания с горки. Как отмечает издание, ребенок спускался по льду на ватрушке, но в какой-то момент не справился с управлением и упал.