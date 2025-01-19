Семье пропавшей российской студентки сообщили о ее выходе на связь

Семье пропавшей в Дагестане студентки Цомартовой сообщили о ее выходе на связь

Студентка из Ростова-на-Дону Анна Цомартова, пропавшая 10 февраля прошлого года в дагестанском Каспийске, вышла на связь с командой правозащитников проекта «Кризисная группа СК SOS» (внесена Минюстом России в список иноагентов). Об этом стало известно региональному порталу 161.ru.

К представителям «Кризисной группы СК SOS» обратилась администратор Telegram-канала «Анна Цомартова» по имени Надежда. Увидев сообщения отца еще одной пропавшей дагестанки Заиры о том, что правозащитники указанной организации знают местонахождение его дочери, администратор сама написала этой организации. В процессе разговора выяснилось, что Анна тоже связывалась с ними.

Цомартова просила эвакуировать ее, ссылаясь на преследование неких людей, пояснила координатор правозащитной организации. Эта структура часто находится на связи с теми, кто выехал из страны, но не все уехавшие разрешают раскрывать данные о своем местонахождении даже родным семьям, уточнила она.

Мать девушки Диана Цомартова не смогла с твердой уверенностью заявить, что люди, контактировавшие с ее дочерью, не мошенники. Однако информацию в любом случае будут проверять представители силовых органов, предупредила она.

В сентябре прошлого года портал 161.ru сообщил, что Цомартова могла направиться в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Похожую девушку, по его данным, заметила очевидица в метро Дубая.

Ранее мать Цомартовой утверждала, что ее дочь, пропавшую в Дагестане после соревнований по тайскому боксу, инструктировал куратор.

