Стало известно о готовности бюджета к дополнительной индексации пенсий россиянам

Депутат Стенякина: Бюджет РФ готов к дополнительной индексации пенсий гражданам

Федеральный бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий российским гражданам. Об этом заявила член комитета Государственной Думы по соцполитике Екатерина Стенякина, пишет РИА Новости.

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», — сказала она. По ее словам, индексация страховых пенсий затронет порядка 40 миллионов пенсионеров.

Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с текущего года были проиндексированы на 7,3 процента.

Ранее сенатор Ольга Епифанова предупредила, что россияне могут лишиться пенсии при переезде в другую страну, если своевременно не предупредят о своем намерении представителей Социального фонда. Соответствующее заявление можно подать в любое отделение организации или через доверенное лицо.