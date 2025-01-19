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03:47, 19 января 2025Экономика

Стало известно о готовности бюджета к дополнительной индексации пенсий россиянам

Депутат Стенякина: Бюджет РФ готов к дополнительной индексации пенсий гражданам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Федеральный бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий российским гражданам. Об этом заявила член комитета Государственной Думы по соцполитике Екатерина Стенякина, пишет РИА Новости.

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», — сказала она. По ее словам, индексация страховых пенсий затронет порядка 40 миллионов пенсионеров.

Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с текущего года были проиндексированы на 7,3 процента.

Ранее сенатор Ольга Епифанова предупредила, что россияне могут лишиться пенсии при переезде в другую страну, если своевременно не предупредят о своем намерении представителей Социального фонда. Соответствующее заявление можно подать в любое отделение организации или через доверенное лицо.

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