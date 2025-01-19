Стало известно о наличии доказательств измен Седоковой погибшему бывшему мужу

Друг Яниса Тиммы Пугачев заявил, что у баскетболиста был компромат на Седокову

Друг погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачев заявил о наличии доказательств измен певицы Анны Седоковой бывшему мужу. Его слова приводит телеканал «360».

«У Яниса же был разный компромат на Аню, всякие разные видео, фото ее грязные, которые ему приходили на телефон», — заявил Пугачев. Пугачев предположил, что Тимма мог остаться без денег и попытаться что-то забрать у Седоковой, а в ответ на отказ пригрозить опубликовать компромат.

Ранее в Латвии возбудили дело по факту смерти Тиммы. Пугачев сообщил, что собирается дать показания против Седоковой — якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые купил Тимма за 180 миллионов рублей.

Тимма был найден мертвым в Москве 17 декабря. По имеющейся информации, причиной смерти 32-летнего спортсмена стало самоубийство. После этого певица попала в больницу с нервным срывом. Седокова и Тимма заключили брак в 2020 году и развелись в декабре 2024-го.