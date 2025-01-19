Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
3:4
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эвертон
Сегодня
17:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия — Премьер-лига|22-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
17:00 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия — Премьер-лига|22-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
18:15 (Мск)
Лас-Пальмас
Испания — Примера|20-й тур
Ипсвич Таун
Сегодня
19:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|22-й тур
15:51, 19 января 2025Спорт

Стало известно о наличии доказательств измен Седоковой погибшему бывшему мужу

Друг Яниса Тиммы Пугачев заявил, что у баскетболиста был компромат на Седокову
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Друг погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачев заявил о наличии доказательств измен певицы Анны Седоковой бывшему мужу. Его слова приводит телеканал «360».

«У Яниса же был разный компромат на Аню, всякие разные видео, фото ее грязные, которые ему приходили на телефон», — заявил Пугачев. Пугачев предположил, что Тимма мог остаться без денег и попытаться что-то забрать у Седоковой, а в ответ на отказ пригрозить опубликовать компромат.

Ранее в Латвии возбудили дело по факту смерти Тиммы. Пугачев сообщил, что собирается дать показания против Седоковой — якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые купил Тимма за 180 миллионов рублей.

Тимма был найден мертвым в Москве 17 декабря. По имеющейся информации, причиной смерти 32-летнего спортсмена стало самоубийство. После этого певица попала в больницу с нервным срывом. Седокова и Тимма заключили брак в 2020 году и развелись в декабре 2024-го.

Что думаешь? Оцени!
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина стягивает технику НАТО в Курскую область. Под Суджу также бросают элитное подразделение ВСУ

      Крупный немецкий банк сократит тысячи сотрудников

      Стало известно о наличии доказательств измен Седоковой погибшему бывшему мужу

      В Крыму произошли два землетрясения

      В Госдуме заявили о важности индексации пенсий

      В Роскомнадзоре прокомментировали работу TikTok в России

      На Украине задумались о санкциях против Порошенко

      Швейцария разблокировала часть активов бывших трастов Усманова

      В России высказались о долгосрочности перемирия Израиля и ХАМАС

      В Подмосковье несколько человек пожаловались на работающего в квартире ветеринара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше