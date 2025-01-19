Трамп пригласил бывшего генсека НАТО на свою инаугурацию

Spiegel: Столтенберг будет присутствовать на инаугурации Трампа по приглашению

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа по его приглашению. Об этом пишет Der Spiegel.

Издание отмечает, что бывший генсек Североатлантического альянса получил личное приглашение от избранного американского лидера. В публикации подчеркивается, что присутствие Столтенберга на инаугурации удивительно, так как Трамп ранее резко высказывался о НАТО. При этом, согласно материалу, бывшему главе блока удалось сохранить хорошие отношения с Трампом во время своего пребывания в должности.

В конце декабря 2024 года Столтенберг возглавил Бильдебергский клуб, став его председателем.