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16:40, 19 января 2025Мир

Трамп пригласил бывшего генсека НАТО на свою инаугурацию

Spiegel: Столтенберг будет присутствовать на инаугурации Трампа по приглашению
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Hartmann / Pool / Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа по его приглашению. Об этом пишет Der Spiegel.

Издание отмечает, что бывший генсек Североатлантического альянса получил личное приглашение от избранного американского лидера. В публикации подчеркивается, что присутствие Столтенберга на инаугурации удивительно, так как Трамп ранее резко высказывался о НАТО. При этом, согласно материалу, бывшему главе блока удалось сохранить хорошие отношения с Трампом во время своего пребывания в должности.

В конце декабря 2024 года Столтенберг возглавил Бильдебергский клуб, став его председателем.

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