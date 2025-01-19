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07:21, 19 января 2025Мир

ЦАХАЛ начала покидать город Рафах в Газе

Al Jazeera: ЦАХАЛ начала покидать центр города Рафах на юге Газы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала покидать центр города Рафах, расположенного на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что израильские военные отправляются в Филадельфийский коридор, расположенный на границе Газы и Египта.

Ранее Министерство иностранных дел Катара проинформировало, что 19 января в секторе Газа вступит в силу режим прекращения огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем. В свою очередь, группировка ХАМАС объявила о разрешении всех разногласий с Израилем по поводу прекращения огня в Газе.

Однако израильский политолог Саймон Ципис заявил, что соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС рискует сорваться, так как оно вызвало недовольство среди ряда политиков из Израиля.

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