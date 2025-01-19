ЦАХАЛ начала покидать город Рафах в Газе

Al Jazeera: ЦАХАЛ начала покидать центр города Рафах на юге Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала покидать центр города Рафах, расположенного на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что израильские военные отправляются в Филадельфийский коридор, расположенный на границе Газы и Египта.

Ранее Министерство иностранных дел Катара проинформировало, что 19 января в секторе Газа вступит в силу режим прекращения огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем. В свою очередь, группировка ХАМАС объявила о разрешении всех разногласий с Израилем по поводу прекращения огня в Газе.

Однако израильский политолог Саймон Ципис заявил, что соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС рискует сорваться, так как оно вызвало недовольство среди ряда политиков из Израиля.

