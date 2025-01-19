ЦАХАЛ начала покидать город Рафах в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала покидать центр города Рафах, расположенного на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
Уточняется, что израильские военные отправляются в Филадельфийский коридор, расположенный на границе Газы и Египта.
Ранее Министерство иностранных дел Катара проинформировало, что 19 января в секторе Газа вступит в силу режим прекращения огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем. В свою очередь, группировка ХАМАС объявила о разрешении всех разногласий с Израилем по поводу прекращения огня в Газе.
Однако израильский политолог Саймон Ципис заявил, что соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС рискует сорваться, так как оно вызвало недовольство среди ряда политиков из Израиля.