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04:32, 19 января 2025Бывший СССР

В России назвали зверствами последствия пребывания ВСУ в Русском Поречном

Мирошник: Зверства ВСУ в Русском Поречном показывают истинное лицо режима Киева
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Зверства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском селе Русское Поречное Суджанского района показывают истинное лицо Киева. О последствиях пребывания украинской армии в Курской области рассказал в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Тела женщин и стариков, прятавшихся в подвалах, изуродованы. Это след нацистов, прибывавших на территорию России. Это зверства, от которых стынет кровь, но демонстрирует истинное лицо режима Зеленского», — заявил дипломат. По его словам, западные союзники Украины не просто закрывают глаза на подобные преступления, но и преаятствуют их расследованию на международном уровне.

Ранее стало известно, что подвалах домов в селе Русское Поречное обнаружили тела замученных украинскими военными людей. «Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат», — раскрыл подробности источник из числа военнослужащих группировки «Север».

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