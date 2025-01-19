Мирошник: Зверства ВСУ в Русском Поречном показывают истинное лицо режима Киева

Зверства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском селе Русское Поречное Суджанского района показывают истинное лицо Киева. О последствиях пребывания украинской армии в Курской области рассказал в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Тела женщин и стариков, прятавшихся в подвалах, изуродованы. Это след нацистов, прибывавших на территорию России. Это зверства, от которых стынет кровь, но демонстрирует истинное лицо режима Зеленского», — заявил дипломат. По его словам, западные союзники Украины не просто закрывают глаза на подобные преступления, но и преаятствуют их расследованию на международном уровне.

Ранее стало известно, что подвалах домов в селе Русское Поречное обнаружили тела замученных украинскими военными людей. «Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат», — раскрыл подробности источник из числа военнослужащих группировки «Север».