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07:06, 19 января 2025Мир

В США придумали наказание для Зеленского за отказ от переговоров

Джонсон: США накажут Зеленского за отказ от переговоров лишением его эмиграции
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Соединенные Штаты могут наказать президента Украины Владимира Зеленского за отказ от переговоров путем лишения его возможности эмигрировать — не выдадут документы для переезда в США. О таком способе давления на украинского лидера рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom.

«Если он хочет иметь действительный паспорт или билет, чтобы приехать в США и попытаться прожить остаток жизни в мире, то США могут его обуздать. Либо он содействует (переговорам с РФприм. «Ленты.ру»), либо никакой визы, никакого паспорта», — придумал наказание бывший сотрудник ЦРУ.

Другой мерой, по мнению эксперта, может стать высылка всех американских агентов и военных специалистов из Украины, чтобы надавить на элиты в Киеве и заставить согласиться на мирные переговоры.

Ранее в США предрекли прекращение визитов западных политиков на Украину. Это может произойти после сообщений ряда СМИ о якобы сбитом беспилотнике во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев.

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