Подполковник Дэвис назвал бессердечным заявление Уолца о мобилизации на Украине

Подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис назвал бессердечным заявление советника Дональда Трампа по нацбезопасности Майка Уолца о мобилизации на Украине. Об этом эксперт заявил в эфире на своем YouTube-канале.

Ранее во время выступления Уолц намекнул на недостаточную борьбу украинцев за демократию. По его словам, если бы Киев снизил призывной возраст до 18 лет, то это дало бы возможность «генерировать сотни тысяч новых солдат».

«Это кажется бессердечным просто говорить, что они не сделали все возможное. Лучшим решением было бы прийти и просто сказать: "Хорошо, давайте договоримся о сделке, попытаемся это сделать"», — посетовал Дэвис. Но вместо этого Уолц говорит, чтобы мобилизовали новое поколение молодых людей, добавил подполковник.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что в вопросе мобилизации украинский лидер Владимир Зеленский проявляет двуличие. По словам парламентария, непоследовательность украинского политика проявляется в его позиции по отношению к возрасту военнообязанных.

До этого Дубинский заявил, что Зеленский торгует жизнями граждан Украины. По его словам, политик требует обеспечить армию техникой, прежде чем принять решение о снижении возраста мобилизации.

