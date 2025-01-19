В Тбилиси началась новая антиправительственная акция протеста

Очередная акция протеста началась в центре Тбилиси

Новая антиправительственная акция проходит в центре Тбилиси. Участники требуют назначить новые парламентские выборы и освободить задержанных в ходе митингов протестующих, информирует с места событий корреспондент РИА Новости.

Как отмечается, прилегающий к парламенту проспект Руставели снова перекрыт для автомобильного движения. Перед началом акции протеста в центре столицы прошло шествие. Утверждается, что его участники надели на себя маски с изображением основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Так они выразили протест против принятого ранее парламентом закона о запрете ношения масок в ходе митингов.

4 января стало известно, что Грузия депортировала 25 участников протестов, которые прошли в Тбилиси. Они участвовали в протестах в ноябре-декабре.

В конце прошлого года в Грузии состоялась инаугурация президента Михаила Кавелашвили. Официальное вступление в должность нового лидера проходило на фоне очередных протестов, организованных сторонниками оппозиционных проевропейских партий.

