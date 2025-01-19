Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:22, 19 января 2025Бывший СССР

В Тбилиси началась новая антиправительственная акция протеста

Очередная акция протеста началась в центре Тбилиси
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Daro Sulakauri / Reuters

Новая антиправительственная акция проходит в центре Тбилиси. Участники требуют назначить новые парламентские выборы и освободить задержанных в ходе митингов протестующих, информирует с места событий корреспондент РИА Новости.

Как отмечается, прилегающий к парламенту проспект Руставели снова перекрыт для автомобильного движения. Перед началом акции протеста в центре столицы прошло шествие. Утверждается, что его участники надели на себя маски с изображением основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Так они выразили протест против принятого ранее парламентом закона о запрете ношения масок в ходе митингов.

4 января стало известно, что Грузия депортировала 25 участников протестов, которые прошли в Тбилиси. Они участвовали в протестах в ноябре-декабре.

В конце прошлого года в Грузии состоялась инаугурация президента Михаила Кавелашвили. Официальное вступление в должность нового лидера проходило на фоне очередных протестов, организованных сторонниками оппозиционных проевропейских партий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский дрон ликвидировал командира батальона ВСУ

      В Тбилиси началась новая антиправительственная акция протеста

      Эрдоган пригрозил «сносом голов» террористическим группировкам в Сирии

      Тихонов высказался о возможности политической карьеры Йоханнеса Бе

      Сторонники президента Южной Кореи устроили погром в суде

      Ушел из жизни лидер чеховской ОПГ

      Мэру Одессы пригрозили убийством из-за торта с книгами русских писателей

      Российский военный в Курахово заставил сдаться 13 бойцов ВСУ

      Трамп заявил о планах отсрочить блокировку TikTok в США

      Журналистка напомнила Трампу про его обещание насчет Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше