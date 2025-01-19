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12:27, 19 января 2025Мир

ХАМАС освободило трех заложников

Военное крыло ХАМАС освободит трех заложников в рамках сделки
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» — освободит трех заложников в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщил представитель движения Абу Убайда, передает РИА Новости.

«В рамках сделки по обмену пленными бригады "Аль-Кассам" решили освободить в воскресенье трех сионистских (израильских прим. "Ленты.ру") пленных», — заявил Убайда.

По его словам, возраст освобождаемых заложников составляет от 24 до 31 года. В движении сообщили, что список пленных был передан израильской стороне. Советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман подтвердил, что список был получен.

Ранее издание N12 сообщило, что имена трех заложников, освобождаемых в рамках прекращения огня, еще не раскрыты по техническим причинам.

Нетаньяху дал израильской армии распоряжение не прекращать огонь до передачи списка заложников со стороны ХАМАС.

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