Байдена обвинили в принижении Прибалтики

В Польше и Прибалтике заявили, что Байден отнес их к странам второго сорта

Госдепартамент США внес поправки в программу по распространению искусственного интеллекта, исходя из этого поделив страны мира на три зоны. Польша, Литва, Латвия и Эстония в список привилегированных стран не попали. Эстонские и латвийские официальные лица выразили негодование, посетовав на то, что администрация уходящего президента США Джо Байдена принизила Прибалтику. О ситуации пишет газета «Взгляд» со ссылкой на экспертов.

Польский философ Александра Перегалинская также обратилась к Дональду Трампу, понадеявшись, что это решение будет отменено. По ее словам, классификация Польши, а также многих соседей из Центральной Европы как стран «второго сорта» подрывает отношения и игнорирует приверженность Польши к технологическим инновациям.

Политолог Максим Рева, уроженец Эстонии, заметил, что прибалтийской элите всегда покровительствовали демократы, потому она не ожидала «удара в спину». «От Трампа они ждут всяческих "подлянок". Однако удар в спину нанес им в данном случае отнюдь не Дональд Трамп, а уходящая администрация Джо Байдена — что делает оплеуху еще более болезненной», — поделился эксперт.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Дональд Трамп должен продолжить борьбу с Россией, поддержав Украину. По его словам, у избранного американского лидера есть возможность стать «Черчиллем нашего времени», поскольку у США есть военная и экономическая мощь.

Financial Times до этого писала, что страны Прибалтики, в отличие от других европейских государств, не беспокоятся из-за второго президентского срока Дональда Трампа. Ни один из опрошенных прибалтийских лидеров или чиновников не сказал, что им нужен план действий на случай избрания Трампа президентом США. «Мы скорее рассматриваем это как возможность подтолкнуть Европу к увеличению расходов [на оборону]», — сказал высокопоставленный собеседник издания.