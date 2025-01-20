Бездомный мужчина стал хвалить прохожих и начал зарабатывать 196 тысяч рублей в месяц

В Японии мужчина потерял дом и начал зарабатывать, делая комплименты прохожим

В Японии мужчина потерял дом из-за долгов и начал зарабатывать деньги на комплиментах прохожим. Об этом пишет South China Morning Post.

43-летний японец увлекся азартными играми еще в юности, поэтому большую часть сознательной жизни жил с долгами. А когда у его отца случился инсульт, он потерял возможность выплачивать ипотеку и стал бездомным. В 2021 году мужчина решил порвать со старой жизнью — он ушел с работы, чтобы стать уличным артистом. При этом у него было всего 600 иен (392 рубля) в кармане, а его игровые долги составляли около шести миллионов иен (почти четыре миллиона рублей).

Три года спустя японец стал известен как «хвалящий дядюшка». Он приходит на железнодорожные станции и людные улицы с картонной табличкой, на которой написано «Я страстно вас похвалю». За небольшие пожертвования он общается с людьми и говорит им комплименты. В среднем японец хвалит более 30 человек в день, зарабатывая около 10 тысяч иен (6,5 тысячи рублей) в день, то есть около 300 тысяч иен (196 тысяч рублей) в месяц. Он также получает подарки — шоколад, закуски, напитки и благодарственные письма. Он посетил 31 префектуру Японии и намерен покрыть оставшиеся 16 в ближайшее время. «Когда другие радуются, я тоже чувствую себя счастливым. Вот почему я продолжаю это делать на протяжении трех лет», — сказал он.

24-летний начинающий комик, который каждые два месяца посещает «хвалящего дядюшку», рассказал, что он стал для него опорой. По словам мужчины, до прихода в технологическую компанию два года назад он страдал от низкой самооценки из-за травли в детстве и заикания. Однако во время одной из встреч «хвалящий дядюшка» серьезно посмотрел ему в глаза и сказал: «Индустрия высоких технологий станет основой Японии — у тебя все получится». Это вселило в него уверенность.

Ранее сообщалось, что житель Японии стал продавать «дружбу» одиноким людям и разбогател. За одну встречу с клиентом он берет 14 тысяч иен (9,1 тысячи рублей).