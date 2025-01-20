В России оценили возможность долгосрочного мира на Украине при Трампе

Депутат Чепа: Мир на Украине будет зависеть от готовности Трампа услышать РФ

Мирное урегулирование ситуации на Украине будет зависеть от готовности избранного президента США Дональда Трампа услышать требованию России, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Возможность долгосрочного мира депутат оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что урегулирование ситуации на Украине должно привести к долгосрочному миру, а не к краткой передышке.

«Все зависит от того, насколько нас услышит американская сторона, насколько они готовы проговаривать гарантии безопасности, о которых мы информировали администрацию Байдена в 2021 году. Если остановка боевых действий будет предполагать продолжение поставок вооружений, передислокацию войск, (...) то это будет означать только удлинения решения этого вопроса. Подходить нужно глобально в решении всех вопросов», — считает Чепа.

До этого советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией об окончании вооруженного конфликта.