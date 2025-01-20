Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:28, 20 января 2025Мир

В России оценили возможность долгосрочного мира на Украине при Трампе

Депутат Чепа: Мир на Украине будет зависеть от готовности Трампа услышать РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Мирное урегулирование ситуации на Украине будет зависеть от готовности избранного президента США Дональда Трампа услышать требованию России, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Возможность долгосрочного мира депутат оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что урегулирование ситуации на Украине должно привести к долгосрочному миру, а не к краткой передышке.

«Все зависит от того, насколько нас услышит американская сторона, насколько они готовы проговаривать гарантии безопасности, о которых мы информировали администрацию Байдена в 2021 году. Если остановка боевых действий будет предполагать продолжение поставок вооружений, передислокацию войск, (...) то это будет означать только удлинения решения этого вопроса. Подходить нужно глобально в решении всех вопросов», — считает Чепа.

До этого советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией об окончании вооруженного конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержаны высокопоставленные военные ВСУ. Их обвиняют в провале обороны Харьковской области

      Трамп начал инаугурационные мероприятия

      Россиян предупредили о притворяющихся налоговой мошенниках

      В России оценили возможность долгосрочного мира на Украине при Трампе

      Путин назвал главное в урегулировании конфликта на Украине

      Врач оценил эффективность одной популярной ягоды при лечении болезней почек

      Турист попал в тюрьму Таиланда, назвал ее адом и снял на видео

      Хейли Бибер на новых фото сравнили в сети с дикобразом из-за огромной шубы

      ФСБ раскрыла планы участников захвата заложников в ростовском СИЗО

      Москвичам пообещали хрустящий снег под ногами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше