Эксперт развеял два популярных мифа о фитнесе

Эксперт Эдуард Каневский развеял два популярных мифа о фитнесе. Его слова приводит «Москва 24».

Во-первых, Каневский назвал ошибочным мнение о том, что ходить в тренажерный зал можно только после похудения. Он отметил, что к вопросу нужно походить комплексно: корректировать питание, добавлять регулярные кардиотренировки и занятия в тренажерном зале. При этом, подчеркнул специалист, можно одновременно похудеть и набрать мышечную массу, но для этого необходимо грамотно сочетать виды тренировок.

Во-вторых, Каневский опроверг тот факт, что во время занятий жир превращается в мышцы, а при прекращении тренировок происходит обратный процесс. «Наличие жировой массы никак не связано с ростом мышцы. Более того, это совершенно разные органические соединения», — объяснил он.

Ранее Каневский развеял еще четыре популярных мифа о тренировках. В частности, он опроверг опасность тренажерного зала для девушек.