Избивавший солдат в воинской части российский военнослужащий арестован

В Туве суд арестовал военнослужащего, избивавшего солдат в воинской части

В Туве суд арестовал военнослужащего, избивавшего солдат в воинской части. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин.

Бородин рассказал, что в отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело, однако не уточнил, по какой статье.

В Туве начали проверку после того, как в сети появилось видео избиения контрактников в воинской части перед отправкой в зону проведения специальной военной операции. На видеозаписях зафиксированы случаи жестокого обращения с военнослужащими, в том числе избиения и применение электрошокеров.

В результате инициатора избиений задержали.