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17:54, 20 января 2025Спорт

Названа причина отказа Овечкина от посещения инаугурации Трампа

«Матч ТВ»: Овечкин пропустит инаугурацию Трампа из-за выездного матча в НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит инаугурацию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник, близкий к «Вашингтону», назвал причиной отказа от посещения мероприятия то, что хоккеист находится с командой в канадском Эдмонтоне, где 21 января сыграет на выезде с одноименным клубом. Отмечается, что планов по отъезду из расположения команды у Овечкина не было.

Трамп сделал заявление ранее 20 января в ходе митинга в Вашингтоне, который проходил на домашней арене «Кэпиталс». Трамп похвалил владельцев арены. «Они где-то наверху в этих красивых ложах, у их команды все очень хорошо, и Овечкин — это великий игрок, не так ли?» — сказал он.

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (874) в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Отставание от рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки — составляет 20 шайб.

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