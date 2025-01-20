Названа причина отказа Овечкина от посещения инаугурации Трампа

«Матч ТВ»: Овечкин пропустит инаугурацию Трампа из-за выездного матча в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит инаугурацию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник, близкий к «Вашингтону», назвал причиной отказа от посещения мероприятия то, что хоккеист находится с командой в канадском Эдмонтоне, где 21 января сыграет на выезде с одноименным клубом. Отмечается, что планов по отъезду из расположения команды у Овечкина не было.

Трамп сделал заявление ранее 20 января в ходе митинга в Вашингтоне, который проходил на домашней арене «Кэпиталс». Трамп похвалил владельцев арены. «Они где-то наверху в этих красивых ложах, у их команды все очень хорошо, и Овечкин — это великий игрок, не так ли?» — сказал он.

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (874) в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Отставание от рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки — составляет 20 шайб.