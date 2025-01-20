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10:25, 20 января 2025Забота о себе

Ночная потливость оказалась симптомом многих угрожающих жизни заболеваний

Coventry Telegraph: Ночная потливость оказалась симптомом многих видов рака
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Врачи медицинского сообщества MrDr_HQ бьют тревогу из-за того, что многие люди не придают значения внезапно появившейся ночной потливости, в то время как она может оказаться признаком многих видов рака. Об этом пишет издание Coventry Telegraph.

Согласно сообщению медиков, при появлении постоянной потливости во сне важно как можно скорее пройти обследование, поскольку оно может указывать на рак, в том числе рак крови. Также сильное потоотделение может быть симптомом гормональных нарушений и таких угрожающих жизни заболеваний, как туберкулез и волчанка.

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Также эксперты со ссылкой на Национальную службу здравоохранения США отметили, что существуют и более распространенные причины ночной потливости. К ним они отнесли тревожность, менопаузу, прием антидепрессантов, низкий уровень сахара в крови и вредные привычки.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила о вызывающих повышенную потливость продуктах. По ее словам, усиливают потоотделение различные специи и все, что обладает острым вкусом — разновидности перца, имбирь, чеснок, лук, специи, наваристые бульоны с жирным мясом и специями.

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