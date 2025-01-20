Полковник объяснил значение перехода под контроль России еще двух сел Донбасса

Полковник Матвийчук: Взятие Новоегоровки и Шевченко откроет РФ путь к Покровску

Взятие Российской армией под контроль двух населенных пунктов в Донбассе — сел Новоегоровка Луганской народной республики (ЛНР) и Шевченко Донецкой народной республики (ДНР) — откроет России путь к Покровску и дальнейшему продвижению в регионе, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Значение Новоегоровки и Шевченко эксперт объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Российская армия взяла под контроль село Новоегоровка Луганской народной республики (ЛНР). Под контроль России также перешел населенный пункт Шевченко ДНР, который заняли бойцы группировки войск «Центр».

«Это движение к Покровску, мы сейчас сосредотачиваем все усилия для взятия Покровску. Это выход на оперативный простор, выход к Днепропетровску, нарушение всех коммуникаций, логистических цепочек, а также изоляция Краматорска и Славянска», — объяснил Матвийчук.

Эти населенные пункты относятся к той цепи наших побед, которые позволяют делать глубокие фланговые охваты с точки зрения последующего разгрома украинских группировок Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

19 января Минобороны России отчиталось о контроле над селом Воздвиженка, а 18 января — поселком Времевка и населенный пункт Петропавловка под Донецком.