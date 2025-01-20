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13:09, 20 января 2025Силовые структуры

Один из фигурантов дела о теракте против российского генерала обжаловал арест

Фигурант дела о теракте против генерала Кириллова Падиев обжаловал арест
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Рамазан Падиев

Рамазан Падиев. Кадр: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Рамазан Падиев, обвиняемый в совершении теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, обжаловал арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Падиев подал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По ходатайству следствия подсудимый заключен под стражу на срок 1 месяц 3 суток, то есть до 17 февраля. Слушания проходили в закрытом режиме.

По версии следствия, Батухан Точиев и Падиев по указанию неустановленного куратора через интернет арендовали для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова комнату в подмосковном хостеле.

Унесший жизни Кириллова и его помощника взрыв произошел 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Исполнителя теракта задержали на следующий день в подмосковной деревне Черное.

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