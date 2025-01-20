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20:50, 20 января 2025Путешествия

Пассажирка самолета оскорбила украинцев и угодила под арест

Пассажирка EasyJet оскорбила украинцев и мусульман и угодила под арест
Алина Черненко

Фото: Ben Stevens / Globallookpress.com

Пассажирка авиакомпании EasyJet «обрушила поток расистских оскорблений» на попутчиков в самолете и угодила под арест. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 17 января, на рейсе из Белфаста в Манчестер. По словам пассажиров, женщина примерно 50 лет нелицеприятно высказывалась о попутчиках.

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«Ее язык был отвратительным и расистским, она отпускала очень уничижительные комментарии о людях, включая мусульман, — в какой-то момент она даже набросилась на украинцев», — рассказала изданию одна из свидетельниц произошедшего Шона Корр.

Попутчики женщины попросили ее замолчать, а бортпроводник сделал ей выговор за нецензурную брань и предупредил, что вызовет полицию, если она не успокоится. Однако женщина проигнорировала его замечание и продолжила кричать и ругаться. Как пишет источник, после посадки правоохранители поднялись на борт и вывели дебоширку из салона.

Ранее похожая ситуация произошла на борту самолета авиакомпании Tui. Во время полета пассажиры устроили расистский скандал и были отчитаны стюардессой.

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