Политолог оценил позиции России в диалоге с США

Политолог Дугин: Договор с Ираном усилит позиции России в диалоге с США

Договор с Ираном усилит позиции России в диалоге с США. Такое мнение выразил философ, социолог и политолог Александр Дугин в эфире радио Sputnik.

«Это своевременное действие накануне инаугурации [избранного президента США Дональда] Трампа, поскольку Россия должна вступить в диалог с новой американской администрацией во всеоружии», — обозначил Дугин.

Речь идет о соглашении, которое лидеры стран Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали после переговоров в Кремле 17 января. Оно предполагает стратегическое партнерство Ирана и России.

20 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дональд Трамп поручил организовать телефонный разговор с президентом России через несколько дней после инаугурации. Предполагается, что политики обсудят возможность личной встречи для «попыток положить конец войне на Украине».

Оценивая позиции России в этом возможном диалоге с США, политолог отметил, что подписание с Ираном договора о партнерстве является одним из шагов к укреплению безопасности, сохранению независимости и поддержанию суверенитета. По мнению политолога, именно установление Россией прочных военно-стратегических отношений с другими странами увеличивают гарантии стабильности в мире.

Ранее Дугин назвал способ разрешения украинского конфликта Трампом. По его словам, это возможно только в случае прекращения помощи ВСУ.