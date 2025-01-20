Рами Малека задержали за ограбление магазина

Рами Малек заявил, что его задержали за ограбление, приняв за латиноамериканца

Актер Рами Малек признался, что сталкивался с проявлениями расизма в США, когда только переехал в страну до того, как стал знаменитым. Об этом артист рассказал в интервью изданию The Guardian.

По словам Малека, ему было трудно стать частью общества Лос-Анджелеса 90-х. Его часто принимали за выходца с Ближнего Востока или латиноамериканца, из-за чего Рами однажды даже подозревался в преступлении.

«Меня швырнули на капот полицейской машины. Кто-то ограбил винный и украл женскую сумку. Копы сказали, что вор был латиноамериканцем, так что я подхожу. Я оказался в опасной ситуации, ведь мог сесть в тюрьму за то, чего не совершал», — заявил звезда «Богемской рапсодии».

Также, по словам актера, он часто сталкивался с проблемами в американских аэропортах. Его полное имя Рами Саид Малек, что вызывало обеспокоенность у службы безопасности.

Ранее стало известно, что звезда «Дома Дракона» Стив Туссен раскритиковал зрителей за расизм. По его мнению, публика не готова видеть на экране «богатого темнокожего парня».