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09:32, 21 января 2025Забота о себе

Раскрыта неочевидная причина плохой осанки и болей в спине

Ортодонт Радько: Одной из причин боли в спине является неправильный прикус
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Боли в спине и плохая осанка могут быть следствием не только малоподвижного образа жизни или травм, но и неправильного прикуса, рассказала ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько. Неочевидную причину проблем со спиной она раскрыла «Ленте.ру».

Врач объяснила, что правильное положение челюстей обеспечивает баланс работы жевательных, шейных и спинных мышц. При нарушении прикуса этот баланс нарушается, что приводит к перегрузке мышц, спазмам и болям, предупредила она.

Также у пациентов с неправильным прикусом регулярно появляются головные боли, общая скованность и усталость, уточнила ортодонт. «У пациентов с неправильным прикусом также часто встречаются изменение угла наклона ребер, выпячивание живота, выступание лопаток и даже плоскостопие», — отметила Радько.

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Ранее стоматолог-ортодонт, гнатолог Элина Макаревич назвала самые распространенные детские привычки, формирующие неправильный прикус. По словам врача, на прикус влияет сосание в детстве пальцев, губ, щек, различных предметов.

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