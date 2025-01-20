Россиянам назвали повышающую риск рака дозу алкоголя

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова предупредила, что даже один бокал вина или пива могут повысить риск разных видов рака. Дозу алкоголя, увеличивающую вероятность развития опухолей, врач назвала в Telegram-канале.
Павлова объяснила, что у людей, употребляющих каждую неделю бокал вина или пива, риск развития рака повышен по сравнению с теми, кто вообще не пьет. Так, у мужчин вероятность онкологических заболеваний толстой кишки увеличивается на 16 процентов, а пищевода — на 6 процентов. У женщин риск молочной железы, гортани и рака пищевода возрастает на 5 процентов.
По словам доктора, чем больше человек пьет спиртных напитков, тем выше у него риск рака, цирроза и преждевременного ухода из жизни от всех причин, включая травмы. Если же отказаться от крепких напитков, общее состояние здоровья улучшится, иммунитет окрепнет и наладится сон, заключила эксперт.
Ранее Павлова назвала неожиданный способ замедлить старение. По ее мнению, люди, которые много помогают другим, много общаются и чувствуют свою социальную значимость, стареют чуть медленнее.