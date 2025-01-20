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21:01, 20 января 2025Забота о себе

Россиянам назвали повышающую риск рака дозу алкоголя

Эндокринолог Павлова: Один бокал вина в неделю может повысить риск рака
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Eeshan Garg / Unsplash

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова предупредила, что даже один бокал вина или пива могут повысить риск разных видов рака. Дозу алкоголя, увеличивающую вероятность развития опухолей, врач назвала в Telegram-канале.

Павлова объяснила, что у людей, употребляющих каждую неделю бокал вина или пива, риск развития рака повышен по сравнению с теми, кто вообще не пьет. Так, у мужчин вероятность онкологических заболеваний толстой кишки увеличивается на 16 процентов, а пищевода — на 6 процентов. У женщин риск молочной железы, гортани и рака пищевода возрастает на 5 процентов.

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По словам доктора, чем больше человек пьет спиртных напитков, тем выше у него риск рака, цирроза и преждевременного ухода из жизни от всех причин, включая травмы. Если же отказаться от крепких напитков, общее состояние здоровья улучшится, иммунитет окрепнет и наладится сон, заключила эксперт.

Ранее Павлова назвала неожиданный способ замедлить старение. По ее мнению, люди, которые много помогают другим, много общаются и чувствуют свою социальную значимость, стареют чуть медленнее.

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