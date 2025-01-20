Капитан Дандыкин: ВСУ пытаются удержаться в Судже до разговора Путина с Трампом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к Судже Курской области технику НАТО, чтобы удержаться в городе до возможного разговора президента России Владимира Путина с избранным американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с aif.ru.

По его словам, Суджа важна как транспортный узел, а также с точки зрения логистики. «Но у них [ВСУ] нет возможностей для того, чтобы продвинуться дальше, инициатива на нашей стороне. Они пытались наступать, но потеряли технику, людей и территорию, поэтому стягивают все, что можно стянуть», — объяснил Дандыкин.

О том, что ВСУ стягивают в Курскую область технику НАТО, стало известно 19 января. Масштабное передвижение вооружения зафиксировали российские военнослужащие. Также сообщалось, что под Суджу направляется одно из самых элитных подразделений Украины — 73-й полк Сил специальных операций.

20 января появилась неподтвержденная информация о поручении Трампа своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным через несколько дней после инаугурации. Ожидается, что политики обсудят возможность личной встречи.