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15:19, 20 января 2025Культура

В Казани выставку закрыли за сатанизм и похожего на пенис коня

Выставку художника Ивана Стана в Казани закрыли сразу после открытия за сатанизм
Андрей Шеньшаков

Фото: Mike Petrucci / Unsplash

Галерея искусств Сверхмодерна закрыла выставку художника Ивана Стана «Конечность бесконечности» в Казани сразу после открытия. Об этом сообщил сам художник на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Ивана, представители площадки поначалу согласовали ему проведение персональной выставки, а уже после открытия экспозиции закрыли ее, усмотрев в некоторых работах «сатанизм».

«Свернули целую выставку в Казани. Увидели там негатив и сатанизм. Может, подать в них суд за оскорбление чувств верующих, ведь у меня священники в роду были? Ранее я не слышал ни одного обвинения в чем-то противоправном», — заявил Стан.

Telegram-канал «В Татарстане Поймут» подтвердил информацию о закрытии скандальной выставки. Журналисты опубликовали переписку представителей музея, в которой те выражают претензии к содержанию двух работ.

«У него там сатанизм какой-то. Уберите в дальнюю комнату или вообще уберите. На картине нежить на члено-коне. Он может придумать все, что угодно, но сути это не поменяет», — говорится в сообщениях.

Ранее стало известно, что белорусский художник и акционист Алексей Кузьмич выкопал могилу Ван Гога во Франции ради перформанса.

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