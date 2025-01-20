В Китае оценили отношения с США

Global Times: Разговор Си Цзиньпина и Трампа задал тон отношениям Китая и США

Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и избранного президента США Дональда Трампа задал тон отношениям государств на предстоящий период, принеся миру позитивные ожидания от «хорошего старта». Отношения двух стран оценили аналитики китайской государственной газеты Global Times (GT), базирующейся в Китае.

«В критический момент, когда весь мир наблюдает, как две ведущие страны — Китай и США — будут выстраивать свои отношения в будущем, этот телефонный звонок имел особое значение», — высказались журналисты издания.

Как отметили авторы материала, факт прямого взаимодействия и обмена мнениями по важным вопросам между Си Цзиньпином и Трампом на ранней стадии и договоренность о создании стратегических каналов связи говорит о том, что оба лидера надеются на достижение большего прогресса в отношениях между Китаем и США.

Авторы публикации выразили мнение о том, что телефонный разговор двух президентов «задал тон направлению отношений между Китаем и США на предстоящий период». «После звонка международное общественное мнение было в основном позитивным, преобладало оптимистичное настроение», — подчеркнули обозреватели.

Журналисты также обратили внимание на тот факт, что после диалога Си Цзиньпина и Дональда Трампа трейдеры оперативно раскупили биржевые фонды, привязанные к китайским фондовым индексам, что косвенно может отражать ожидания в мире относительно возможности хорошего старта отношений двух стран.

17 января стало известно, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

До этого сообщалось, что Си Цзиньпин не поедет в Вашингтон на церемонию инаугурации Трампа. Американский лидер лично пригласил председателя КНР на торжество, минуя традиционные дипломатические каналы. Это застало Пекин врасплох. Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу, остались в недоумении относительно намерений американского политика.

Утверждалось, что вместо личного визита Си Цзиньпин направит на церемонию китайского вице-президента Хань Чжэна или главу МИД Ван И.