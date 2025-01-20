Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:27, 20 января 2025Интернет и СМИ

В Китае оценили отношения с США

Global Times: Разговор Си Цзиньпина и Трампа задал тон отношениям Китая и США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anthony Kwan / Reuters

Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и избранного президента США Дональда Трампа задал тон отношениям государств на предстоящий период, принеся миру позитивные ожидания от «хорошего старта». Отношения двух стран оценили аналитики китайской государственной газеты Global Times (GT), базирующейся в Китае.

«В критический момент, когда весь мир наблюдает, как две ведущие страны — Китай и США — будут выстраивать свои отношения в будущем, этот телефонный звонок имел особое значение», — высказались журналисты издания.

Как отметили авторы материала, факт прямого взаимодействия и обмена мнениями по важным вопросам между Си Цзиньпином и Трампом на ранней стадии и договоренность о создании стратегических каналов связи говорит о том, что оба лидера надеются на достижение большего прогресса в отношениях между Китаем и США.

Материалы по теме:
«Повод для тревоги есть» Дональд Трамп снова стал президентом США. Как его возвращение изменит НАТО и ход СВО?
«Повод для тревоги есть»Дональд Трамп снова стал президентом США. Как его возвращение изменит НАТО и ход СВО?
11 декабря 2024
США хотят задушить экономику Китая. Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
США хотят задушить экономику Китая.Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
13 января 2025

Авторы публикации выразили мнение о том, что телефонный разговор двух президентов «задал тон направлению отношений между Китаем и США на предстоящий период». «После звонка международное общественное мнение было в основном позитивным, преобладало оптимистичное настроение», — подчеркнули обозреватели.

Журналисты также обратили внимание на тот факт, что после диалога Си Цзиньпина и Дональда Трампа трейдеры оперативно раскупили биржевые фонды, привязанные к китайским фондовым индексам, что косвенно может отражать ожидания в мире относительно возможности хорошего старта отношений двух стран.

17 января стало известно, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

До этого сообщалось, что Си Цзиньпин не поедет в Вашингтон на церемонию инаугурации Трампа. Американский лидер лично пригласил председателя КНР на торжество, минуя традиционные дипломатические каналы. Это застало Пекин врасплох. Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу, остались в недоумении относительно намерений американского политика.

Утверждалось, что вместо личного визита Си Цзиньпин направит на церемонию китайского вице-президента Хань Чжэна или главу МИД Ван И.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержаны высокопоставленные военные ВСУ. Их обвиняют в провале обороны Харьковской области

      Трамп начал инаугурационные мероприятия

      Россиян предупредили о притворяющихся налоговой мошенниках

      В России оценили возможность долгосрочного мира на Украине при Трампе

      Путин назвал главное в урегулировании конфликта на Украине

      Врач оценил эффективность одной популярной ягоды при лечении болезней почек

      Турист попал в тюрьму Таиланда, назвал ее адом и снял на видео

      Хейли Бибер на новых фото сравнили в сети с дикобразом из-за огромной шубы

      ФСБ раскрыла планы участников захвата заложников в ростовском СИЗО

      Москвичам пообещали хрустящий снег под ногами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше