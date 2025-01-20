Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:14, 20 января 2025Мир

Захарова сравнила последнее решение Байдена с анекдотом про измену

Захарова сравнила решение Байдена о помиловании семьи с анекдотом про измену
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Решение бывшего президента США Джо Байдена о помиловании членов своей семьи сравнимо с анекдотом про измену невесты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Самообличительно. Как в том анекдоте. (...) "Любимый, но с того момента появились новые данные"», — высказалась дипломат.

Захарова сравнила последнее решение Байдена с анекдотом про признание невесты перед алтарем жениху в измене. Пресс-секретарь МИД указала, что политик принял решение без обвинений и решений суда.

Байден в последние часы президентства заранее помиловал членов своей семьи. По словам политика, его семья подвергалась непрекращающимся нападкам и угрозам, которые мотивировались «исключительно желанием причинить боль».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп снова стал президентом США. Он объявил о «золотом веке Америки» и начал собирать деньги

      54-летняя невеста миллиардера Безоса показала кружевное белье на инаугурации Трампа

      Зеленскому напомнили об одном его решении после обращения к Трампу

      В Совфеде объяснили отсутствие темы Украины в речи Трампа

      На Украине отреагировали на решение гимнаста-чемпиона сменить гражданство

      В Раде поставили под вопрос существование Украины как государства

      Байден оставил письмо Трампу перед началом президентства

      Мелания Трамп захотела стать влиятельным человеком в администрации Трампа

      Билл Клинтон прокомментировал речь Трампа словами «а вы сами догадайтесь»

      На Украине рассказали о подготовке к отказу от территорий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше