Захарова сравнила последнее решение Байдена с анекдотом про измену

Захарова сравнила решение Байдена о помиловании семьи с анекдотом про измену

Решение бывшего президента США Джо Байдена о помиловании членов своей семьи сравнимо с анекдотом про измену невесты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Самообличительно. Как в том анекдоте. (...) "Любимый, но с того момента появились новые данные"», — высказалась дипломат.

Захарова сравнила последнее решение Байдена с анекдотом про признание невесты перед алтарем жениху в измене. Пресс-секретарь МИД указала, что политик принял решение без обвинений и решений суда.

Байден в последние часы президентства заранее помиловал членов своей семьи. По словам политика, его семья подвергалась непрекращающимся нападкам и угрозам, которые мотивировались «исключительно желанием причинить боль».