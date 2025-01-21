Бойцы СВО задали вопрос бесплатно выдавшей жилье мигрантам мэрии Мытищ

Бойцы СВО задали вопрос администрации Мытищ, где квартиру подарили мигрантам

Участники специальной военной операции (СВО) высказались о ситуации с предоставлением квартиры семье мигрантов в подмосковных Мытищах. Записанный ими видеоролик опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV».

Ранее жители Мытищ возмутились тем, что многодетная семья мигрантов получила сертификат на приобретение квартиры. Позже активисты обратили внимание на другой пост мэра города Юлии Купецкой, в котором упоминается деятельность «Русской общины».

«С какой позиции вы хотите себя преподнести (...), блеснуть своим мнимым превосходством? Может, тем самым вы хотите сказать, что у вас все схвачено?» — поинтересовался один из солдат.

Ранее законностью предоставления жилья мигрантам в Мытищах заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о ходе расследования по возбужденному уголовному делу.