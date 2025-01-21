Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:36, 21 января 2025Забота о себе

Эффективность подсчета калорий для похудения оценили

Терапевт Разаренова: Считать калории полезно только на первом этапе похудения
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Считать калории полезно только на первом этапе похудения, но в дальнейшем существуют более продуктивные тактики контроля веса, считает гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова. Эффективность этого метода она оценила в интервью радио Sputnik.

Разаренова считает, что подсчет калорий учит дисциплине и дает базовое представление об энергетической ценности продуктов. Она пояснила, что, ежедневно выписывая калорийность съеденной пищи, люди очень быстро понимают, какие блюда приносят им пользу, а какие — только насыщают пустыми калориями.

Однако, по мнению врача, у тактики подсчета калорий есть несколько серьезных минусов. Во-первых, невозможно высчитать точное содержание калорий в сложносоставных блюдах, во-вторых, процесс переваривания и усвоения пищи зависит от множества факторов, которые далеко не всегда поддаются подсчетам, пояснила терапевт. Наконец, по ее словам, продукты с одинаковой калорийностью по-разному влияют на фигуру. Разаренова привела в пример ультраобработанные продукты, которые могут привести к ожирению, при этом тот же объем цельных продуктов такого эффекта не дает.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

С учетом этих фактов гастроэнтеролог призвала не зацикливаться на подсчете калорий, а придерживаться сбалансированного меню, наладить режим питания, сна и физической активности. Кроме того, Разаренова предупредила, что из-за подсчета калорий любая еда может превратиться в источник стресса. В результате этого люди урезают рацион до 1000-1300 калорий в сутки. По словам врача, при таком скудном питании организм начинает терять мышцы, метаболизм замедляется и начинается развитие дефицитов различных полезных веществ.

Ранее врач-терапевт XFIT Екатерина Ладыгина перечислила продукты, помогающие быстро похудеть. По ее словам, ананасы, а также некоторые напитки помогают избавиться от отеков и делают тело более подтянутым.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп предрек Москве большие проблемы за отказ заключать мир с Украиной. Что может ждать Россию?

      Анчелотти опроверг информацию о желании покинуть «Реал» по окончании сезона

      Российский участник СВО рассказал о спасшей его сослуживца детали

      Премьер Словакии Фицо заявил о подготовке оппозицией «майдана»

      Зеленский высказался об отношениях с Трампом

      Зеленский назвал посредника на потенциальных переговорах с Россией

      Названы главные проколы в нарядах гостей инаугурации Трампа

      ЕСПЧ отказался принять жалобу победившего в Румынии кандидата на отмену выборов

      Любители конспирологии назвали Меланию Трамп русским роботом-шпионом

      В США допустили секретный запуск Starshield

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше