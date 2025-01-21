Эффективность подсчета калорий для похудения оценили

Терапевт Разаренова: Считать калории полезно только на первом этапе похудения

Считать калории полезно только на первом этапе похудения, но в дальнейшем существуют более продуктивные тактики контроля веса, считает гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова. Эффективность этого метода она оценила в интервью радио Sputnik.

Разаренова считает, что подсчет калорий учит дисциплине и дает базовое представление об энергетической ценности продуктов. Она пояснила, что, ежедневно выписывая калорийность съеденной пищи, люди очень быстро понимают, какие блюда приносят им пользу, а какие — только насыщают пустыми калориями.

Однако, по мнению врача, у тактики подсчета калорий есть несколько серьезных минусов. Во-первых, невозможно высчитать точное содержание калорий в сложносоставных блюдах, во-вторых, процесс переваривания и усвоения пищи зависит от множества факторов, которые далеко не всегда поддаются подсчетам, пояснила терапевт. Наконец, по ее словам, продукты с одинаковой калорийностью по-разному влияют на фигуру. Разаренова привела в пример ультраобработанные продукты, которые могут привести к ожирению, при этом тот же объем цельных продуктов такого эффекта не дает.

С учетом этих фактов гастроэнтеролог призвала не зацикливаться на подсчете калорий, а придерживаться сбалансированного меню, наладить режим питания, сна и физической активности. Кроме того, Разаренова предупредила, что из-за подсчета калорий любая еда может превратиться в источник стресса. В результате этого люди урезают рацион до 1000-1300 калорий в сутки. По словам врача, при таком скудном питании организм начинает терять мышцы, метаболизм замедляется и начинается развитие дефицитов различных полезных веществ.

Ранее врач-терапевт XFIT Екатерина Ладыгина перечислила продукты, помогающие быстро похудеть. По ее словам, ананасы, а также некоторые напитки помогают избавиться от отеков и делают тело более подтянутым.