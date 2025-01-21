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13:16, 21 января 2025Россия

Глава Минздрава назвал число передумавших делать аборт в 2024 году россиянок

Мурашко заявил, что в 2024 году аборт передумали делать почти 40 тысяч женщин
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Почти 40 тысяч женщин передумали делать аборт в 2024 году после консультаций со специалистами. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе конгресса по репродуктивной медицине, пишет РИА Новости.

По его словам, в минувшем году более 260 тысяч беременных россиянок прошли мотивированные анкетирования, в рамках которых им рассказали о мерах социальной поддержки с учетом индивидуальной жизненной ситуации.

Министр здравоохранения также подчеркнул, что 11 тысяч медицинских специалистов прошли обучение новым подходам по психологическим консультациям для женщин, стоящих перед выбором в вопросе рождения ребенка. «Все это позволило в 2024 году сохранить беременность почти у 40 тысяч пациенток», — сказал Мурашко.

С 2023 года ряд российских регионов ввел штрафы за склонение женщин к абортам. В их числе Калининградская, Омская, Кировская, Курганская, Псковская области, Крым, Приморский край и другие. Во многих субъектах эта мера находится в стадии обсуждения.

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19 декабря 2024 года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос про аборты в ходе прямой линии, заявил, что не должно быть вопросов, которые раскололи бы наше общество. По его словам, нужно думать как о благосостоянии российских семей с детьми, так и о праве женщины принимать какие-то решения.

ЖЗЛ
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